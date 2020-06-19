В Госдуму внесли законопроект о дистанционной работе

ейчас в Трудовом кодексе не предусматривается временная дистанционная занятость. Работодатель может либо заключить с работником традиционный трудовой договор, либо договор о дистанционной работе. Но во втором случае рабочего места в офисе для сотрудника не предусмотрено. По новому законопроекту кроме понятия «дистанционная работа» в Кодексе появятся понятия «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа». Его авторами выступили Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты ГД и члены Совета Федерации.