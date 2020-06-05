Андрей Травников предложил меры поддержки для малого бизнеса и важных для экономики региона предприятий

1) Разрешить бизнесу использовать в качестве основого еще один код экономической деятельности, чтобы получить дополнительную поддержку, если отрасль пострадала во время пандемии коронавируса.

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2) Расширить списки наиболее пострадавших направлений отраслей экономики — так помощь смогут получить больше организаций.

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3) Оказать поддержку 13 предприятиям, «чья деятельность важна для жизнеообеспечения Новосибирской области». В этот список попали авиа и ж/д компании, легкая и пищевая промышленность и другие.