Участников вечеринок в центре начали штрафовать

На сайте суда появилось сообщение о том, что их признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Две участницы вечеринки получили штраф в размере 5000 рублей, еще одна — 3000.

Суд планирует рассмотреть еще 5 дел, слушание назначено на 1 июня.