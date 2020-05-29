В Новосибирске начал работать проект «Тележки добра»

Проект «Тележки добра» стартовал 9 апреля и на сегодняшний день работает более чем в 80 регионах. В 1600 магазинах установлены продуктовые тележки и специальные боксы — любой желающий может оставить в них приобретенные продукты. Из них волонтеры формируют наборы и передают их нуждающимся малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам и другим незащищенным категориям граждан.

В Новосибирской области установлены семь «Тележек добра». Только в двух магазинах сети «Магнит» и трех магазинах сети «Гигант» с 18 по 24 мая собрали 200 кг продуктов.

К проекту могут присоединиться любые торговые точки региона. Координирует акцию в Новосибирской области Региональный исполком ОНФ, подробную информацию можно узнать по телефону 8 (913) 954-37-77 (Павел Куцев).