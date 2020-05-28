В Instagram кальянной появились фото обнаженных сотрудников. Этой акцией «Абдула, Поджигай» хотят привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказались из-за режима самоизоляции. «Сфера гостеприимства находится в подвешенном состоянии и большинство людей сейчас оказались без работы. Многие не знают что делать. Наша сфера — это об искренней любви к людям, встречам, улыбкам. И в сложившейся ситуации, большое количество людей не имеют возможности заниматься любимым делом. Очень пугает состояние неясности, когда все это закончится? Без любимого места, любимой работы и друзей мы буквально остались обнаженными».

28 мая Андрей Травников подписал постановление, по которому кальянным, как и многим другим огранизациям, нельзя будет работать до 30 июня.