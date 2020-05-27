Мэрия Новосибирска пропросила сообщать о планируемых в городе массовых вечеринках

После массовых вечеринок, которые прошли в Новосибирске на выходных, в мэрии обратились к жителям города с просьбой передавать информацию о других массовых мероприятиях. «Вы наверняка слышали, что несмотря на угрозу заражения коронавирусом и введенные ограничения, в прошлые выходные в городе прошло несколько массовых мероприятий. Оправдан ли этот риск — каждый решает сам. И тем не менее организаторы и участники таких вечеринок подвергают опасности не только себя, но и окружающих. В ситуацию уже вынуждены были вмешаться правоохранительные органы.

Если вы обладаете информацией о событиях, где планируется массовое присутствие горожан и существует потенциальная угроза нарушения мер профилактики коронавируса, вы можете сообщить об этом по телефону социальной справочной службы: 375-87-87 или в официальной группе мэрии Новосибирска в социальной сети Вконтакте».