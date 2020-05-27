В России впервые обнаружили коронавирус у кошки

В ведомстве успокоили, что не будут применять никакие санитарные меры в отношении животных. «Для этого нет оснований. Коронавирус передается только от человека к человеку. Всемирная организация здравоохранения пока не имеет доказательств заражения от животных-компаньонов — собак и кошек», — объяснил «Интерфаксу» замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. О том, что не нужно бояться заразиться от кошек, говорил и экс-заместитель генерального директора центра «Вектор» доктор биологических наук и Сергей Нетесов.