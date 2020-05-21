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Не только 9 мая: фотографиями геров из семейных архивов можно поделиться на портале «Образы войны»

«Образы войны» – первое в современной России широкое и структурированное собрание работ фронтовых корреспондентов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Сегодня в электронной базе Образывойны.рф — более 2 тысяч фотографий. Посетители портала могут самостоятельно загружать фотографии героев своей семьи из личных архивов, чтобы поделиться ими со всей страной. Проект приурочен к 75-летию Великой Победы и показывает широкой аудитории свидетельства беспримерного подвига народа, отстоявшего свободу и независимость своей Родины. 

Лидия Осинцева ,
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