Выплаты семьям с детьми во время эпидемии коронавируса: суммы и как их получить

Родители детей в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в 10000 рублей. Она не зависит от уровня дохода семьи и наличия работы у родителей, если ребенку исполнилось 16 до 11 мая, право на нее есть. Заявление в Новосибирской области принимают с 12 мая до 1 октября 2020 года. Его может подать один из родителей или законный представитель через Единый портал госуслуг, лично через клиентские службы Пенсионного фонда или МФЦ. Хотя бы один из родителей должен иметь гражданство РФ. Выплаты обещают начать с 1 июня.
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Еще одна выплата для семей с детьми — ежемесячное пособие на детей в возрасте до 3 лет в апреле, мае и июне. Размер выплаты составляет 5 000 рублей. Ограничение, связанное с наличием материнского капитала, отменили. С 1 июня начнется перечисление выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно — 6 018,5 руб. Начало выплат запланировано на июнь. Заявление может подать родитель, опекун или попечитель ребенка в центре социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания родителя по предварительной записи, в МФЦ, через портал госуслуг или почтой. Образец заявления можно скачать на главной странице министерства труда и социального развития Новосибирской области.
Семьи, где родители потеряли работу после 1 марта, могут получить доплату в 3 000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка с апреля по июнь 2020 года.
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