Выплаты семьям с детьми во время эпидемии коронавируса: суммы и как их получить

Еще одна выплата для семей с детьми — ежемесячное пособие на детей в возрасте до 3 лет в апреле, мае и июне. Размер выплаты составляет 5 000 рублей. Ограничение, связанное с наличием материнского капитала, отменили. С 1 июня начнется перечисление выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно — 6 018,5 руб. Начало выплат запланировано на июнь. Заявление может подать родитель, опекун или попечитель ребенка в центре социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания родителя по предварительной записи, в МФЦ, через портал госуслуг или почтой. Образец заявления можно скачать на главной странице министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Семьи, где родители потеряли работу после 1 марта, могут получить доплату в 3 000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка с апреля по июнь 2020 года.