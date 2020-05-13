Участвовать можно, даже если вы не профессионал!
Министерство культуры объявило конкурс на гимн Новосибирской области
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 сентября по 15 октября. Прислать свою версию гима могут профессиональные и самодеятельные композиторы и литераторы. Оценивать будут целостность произведения, отражение прошлого и настоящего Новосибирской области и другие параметры. Гимн должен быть не длиннее четырех минут. Итоги конкурса опубликуют на официальном сайте министерства культуры Новосибирской области, там же можно найти полные условия конкурса.
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