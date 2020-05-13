«Работу свою очень люблю, ну и что, что тяжелая»: медсестры Новосибирской инфекционной больницы № 1 — о буднях во время эпидемии коронавируса

Ирина Задонская, старшая медсестра приемного отделения инфекционной больницы №1:



«Основной наплыв [в приемном покое] идет после 12 дня. Утром тихо, спокойненько, а потом чуть не все сразу приезжают. Есть такая закономерность.



Пациенты по-разному себя ведут. Бывает, кто-то возмущается, что их привезли. Но, в основном, конечно, адекватно [к ситуации] относятся. Почему возмущаются? Не хотят в больницу ложиться.



Но большинство добровольно приезжают – вызывают скорую, она их везет к нам сюда. Врачи их обследуют, расспрашивают и решают – класть или нет. Нет, не всех сразу кладут [речь не идет о пациентах с установленным диагнозом, их обязательно госпитализируют]. Все зависит от состояния [пациента], от ситуации. Все индивидуально решается. Если госпитализация не нужна, врач все объяснит: что нужно сидеть дома, никуда не выходить, если станет хуже, вызывать врача. Мазки берут, и они [пациенты] уезжают. Всех, кого к нам привозит скорая, мы обследуем – берем мазки на коронавирус.



Паники [среди пациентов] почти нет. Все спокойные приезжают, рассказывают, у кого какие симптомы. Паники не только у нас [в приемном покое инфекционной больницы] нет, ее вообще нет. Люди ничего не боятся, посмотрите, как они себя ведут! Хочется, чтобы [люди] немножко хотя бы испугались и соблюдали самоизоляцию. Да, мы тут все за самоизоляцию, мы не сговаривались. Очень много случаев стало, когда никуда не выезжал человек, никто из знакомых-родных не болеет, а у него коронавирус».

Фото: Вера Сальницкая