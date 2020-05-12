Губернатор Андрей Травников поручил немедленно приступить к реализации мер по поддержке бизнеса и граждан, которые объявил Президент 11 мая

Губернатор поручил приступить к реализации мер помощи и регулярно размещать оперативную информацию о ходе предоставления мер поддержки, с указанием статистики, количества сумм, видов и направлений поддержки, как из федерального, так и из регионального пакета мер поддержки бизнеса и граждан. К 18 мая будут готовы предложения по третьему пакету региональных мер поддержки, которые мы примут на уровне Новосибирской области.

11 мая Владимир Путин в своем обращении озвучил следующие меры поддержки:

1. На каждого ребенка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Для получения родителям или опекунам нужно будет подать электронное заявление. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по ½ прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребенка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь).Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребенка.

2. Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям по 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счет государства со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – половина суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

3. Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная Президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года.

4. Самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.