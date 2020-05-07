Трафареты для украшения окон к акции #ОКНА_ПОБЕДЫ можно скачать на сайте

Жителей приглашают украсить окна своих домов рисунками о Победе и словами благодарности ветеранам. вырезанными из бумаги красными гвоздиками, георгиевской лентой, изображениями известных мемориалов, так чтобы их видели прохожие. Фотографии украшенных окон можно выложить в социальные сети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ или поделиться ими с друзьями и знакомыми в мессенджерах. Специальные трафареты для украшения окон всей семьей можно скачать на странице всероссийской акции. Для тех, кто не знает, с чего начать, организаторы подготовили специальный видео-мастер-класс.