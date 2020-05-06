Футболист московского «Динамо» оплатил питание для новосибирских медиков

Владимир Рыков, который сейчас выступает в Премьер-лиге за «Динамо» (Москва), родился и начал свою футбольную карьеру в Новосибирске. Он оплатил ежедневную доставку обедов для всего персонала Городской клинической больницы №11 на 10 дней.

«Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжелая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период. Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу №11 в моем родном Новосибирске. Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас», — рассказал футболист.