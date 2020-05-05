Налоговая открыла онлайн-сервис для оформления субсидий малому бизнесу и ИП

Субсидию могут получить российские организации и индивидуальные предприниматели, которые соответствуют нескольким требованиям.

Заявление на получение субсидии необходимо заполнить в личном кабинете юрлица или индивидуального предпринимателя. Форма находится в разделе «Сервисы». Заявление также можно заполнить непосредственно на сайте ФНС России, без использования личного кабинета. В этом случае его нужно будет распечатать и отправить по почте в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Для заявлений действуют сроки подачи. Чтобы получить субсидии за апрель 2020 г. документ необходимо отправить не позднее 1 июня 2020 года, а за май 2020 г. — с 1 июня по 1 июля 2020 года.