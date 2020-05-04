Правительство запустило сервис, который рассказывает, на какую помощь вы можете рассчитывать

В каждом разделе нового сайта дается подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.

Разделы посвящены разным категориям получателей и сферам деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера. Создатели пообещали, что в скором времени после ввода параметров система сама будет информировать пользователей, какие меры поддержки им полагаются.