«Бессмертному полку» быть! #БессмертныйПолкСTOPMEDIA

Холдинг TOP MEDIA чтит и бережно хранит память о подвиге наших героев. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, мы предлагаем для вас новый формат участия. Расскажите о своем герое и примите участие в аналоге шествия «Бессмертного полка» онлайн.

Для участия необходимо разместить в Instagram ваше фото с ветераном (или фото ветерана отдельно) и данные (ФИО и года) до 6 мая c хэштегом #БессмертныйПолкСTOPMEDIA. Участие абсолютно бесплатное!