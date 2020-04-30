«Бессмертному полку» быть! #БессмертныйПолкСTOPMEDIA

Холдинг TOP MEDIA чтит и бережно хранит память о подвиге наших героев. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, мы предлагаем для вас новый формат участия. Расскажите о своем герое и примите участие в аналоге шествия «Бессмертного полка» онлайн.
Для участия необходимо разместить в Instagram ваше фото с ветераном (или фото ветерана отдельно) и данные (ФИО и года) до 6 мая c хэштегом #БессмертныйПолкСTOPMEDIA. Участие абсолютно бесплатное!
Вы также можете прислать фото нам в direct или на почту pr@topmedia-nsk.ru, к празднику мы разместим их на всех ресурсах холдинга TOP MEDIA о вашем герое:
✔️ на портале www.sobaka.ru
✔️ в Instagram:
@topmedia_nsk
@sobakaru_nsk
@geometria_nsk
@wwwsobakarunsk
@chelovekdelansk
Охват более 500 тысяч человек
✔️ на портале GEO.PRO
✔️ в социальных сетях холдинга Вконтакте и Facebook
Кроме того, фотографии будут транслироваться на всех экранах оператора «Дизайнмастер» Новосибирска весь день 9 мая — для более 1 миллиона человек!
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