Субсидия на зарплату работникам: кто может получить, и на что можно потратить?

Регламент выплат указан в Постановлении Правительства РФ от 24.04.2020 №576. Субсидия за один месяц составляет 12 130 рублей, умноженные на количество работников в марте 2020 г. Получить ее могут и индивидуальные предприниматели — ИП с работниками нужно умножить МРО на количество работников, увеличенное на единицу, а без работников получат 12 130 рублей.

Чтобы получить субсидию, компании должны соответствовать следующим критериям:

1. На 01.03.2020 быть включенными в соответствующий Реестр субъектами малого и среднего предпринимательства;

2. На 01.03.2020 иметь основной код по ОКВЭД, отнесенный Правительством РФ к пострадавшим отраслям;

3. На 01.03.2020 не иметь недоимки по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей;

4. Не находиться в процессе ликвидации, в процедуре банкротства, в отношении их не должно быть решения об исключении из ЕГРЮЛ;

5. Сохранить не менее 90% работников по сравнению с мартом 2020 г. (по данным СЗВ-М).



Предпринимателю нужно подать в налоговый орган заявление по установленной форме по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика, с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель; с 1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май. В течение 3 дней налоговая должна переслать реестры с полученными данными в Федеральное казначейство, а оно — перечислить средства в те же сроки.

В Постановлении не прописано четко, на что предприниматель может потратить субсидию, поэтому ее можно расходовать не только на выплату заработной платы, но и на другие цели — аренду, оплату товаров и услуг и прочее.