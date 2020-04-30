Прилетевшую из Вьетнама утку удерживают в аэропорту Толмачево

Утка живет в отдельном помещении в аэропорту уже несколько суток. 27 апреля Борислава прилетела из Вьетнама вместе с хозяевами — их поместили в обсерватор на две недели, а пернатую питомицу — в изоляцию. Дело в том, что, несмотря на то, что во Вьетнаме владельцы получили все необходимые документы и сделали прививки, утка не смогла пройти российский ветеринарный контроль. Россельхознадзор утверждает, что предоставленные бумаги не соответствуют стандарту для ввоза пернатых в Россию. Хозяева Бориславы очень переживают за свою любимицу, а в службе заверяют, что утка обеспечена всем необходимым и находится в безопасности.