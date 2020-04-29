Глава Роспотребнадзора недовольна поведением жителей Новосибирска

Сегодня и в Новосибирской области, где бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что сегодня темп прироста заболевших вырос вдвое и в два раза превышает общероссийский», — сказала Попова.

Один из самых низких уровней самоизоляции в стране стал причиной того, что Новосибирск стали называть «столицей протестного гуляния России». Жители города продолжают гулять на улице, несмотря на запреты и штрафы.

На 29 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 29 новых заболевших COVID-19.