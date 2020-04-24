Выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет: рассказываем о размере и порядке получения в Новосибирске

Постановление было утверждено на заседании Правительства Новосибирской области.

Из-за эпидемии малоимущие граждане, которым по состоянию на 1 мая 2020 года уже выплачивается ежемесячное пособие на ребенка, смогут получить выплаты в беззаявительном порядке. Это относится к семьям с детьми, у которых окончание выплатного периода приходится на период с апреля по сентябрь 2020 года. Выплата составит 50% величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе — 6 018,5 рублей. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 11 378 рублей. Для безработных граждан при назначении указанной выплаты не рассматривается трудовой доход за предшествующий период.

Автоматическое продление без подачи заявления и документов касается и ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, если в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года ребенок достигнет возраста одного года или двух лет.

Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082 или телефону центра социальной поддержки населения по месту жительства.