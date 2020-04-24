ЭТОНАШАРАБОТА: персонал инфекционной больницы №1 Новосибирска — о самоизоляции, панике и близких

Ольга Григорьева, врач-реаниматолог инфекционной больницы №1:



«Даже месяц не нужен, за две недели честного сидения [по домам] мы бы остановили инфекцию! Кто-то носитель [вируса], на нем [за две недели изоляции] остановится цепочка. Он просидел, заболел – мы его госпитализировали. Все! Кто-то [бессимптомный] носитель, и за это время он уже может вирус потерять, если он просто будет изолирован от людей. Двух недель вот так бы хватило, если бы все по-честному сидели дома!



Давайте, я личный пример приведу? У меня есть мама, ей 83 года, и у меня есть дочь, которая со своим молодым человеком живет. Мы все отдельно живем. И я их всех заперла, потому что они все прекрасно знают. Я им свою настороженность передала. С мамой мы видимся уже три недели через стекло, она живет на первом этаже. Я ей приношу питание.Мама открывает дверь, выставляет мусор, закрывает дверь. Я меняю пакеты и ухожу. Через стекло рукой помахали [друг-другу], и все. Она у меня изолирована полностью, из дома не выходит. Дети выезжают ночью, часа в четыре, в магазин. На такси, в масках. Покупают сразу на 1,5-2 недели еды. Работают из дома, на удаленке.



Нас ведь не много в Новосибирске, всего полтора миллиона! Это не тесная Москва. У нас остановить инфекцию очень просто. А они [пациенты] поступают и поступают».