Проект Минздрава Новосибирской области посвящен людям, которые прямо сейчас лечат пациентов с коронавирусом.
#ЭТОНАШАРАБОТА: персонал инфекционной больницы №1 Новосибирска — о самоизоляции, панике и близких
Ольга Григорьева, врач-реаниматолог инфекционной больницы №1:
«Даже месяц не нужен, за две недели честного сидения [по домам] мы бы остановили инфекцию! Кто-то носитель [вируса], на нем [за две недели изоляции] остановится цепочка. Он просидел, заболел – мы его госпитализировали. Все! Кто-то [бессимптомный] носитель, и за это время он уже может вирус потерять, если он просто будет изолирован от людей. Двух недель вот так бы хватило, если бы все по-честному сидели дома!
Давайте, я личный пример приведу? У меня есть мама, ей 83 года, и у меня есть дочь, которая со своим молодым человеком живет. Мы все отдельно живем. И я их всех заперла, потому что они все прекрасно знают. Я им свою настороженность передала. С мамой мы видимся уже три недели через стекло, она живет на первом этаже. Я ей приношу питание.Мама открывает дверь, выставляет мусор, закрывает дверь. Я меняю пакеты и ухожу. Через стекло рукой помахали [друг-другу], и все. Она у меня изолирована полностью, из дома не выходит. Дети выезжают ночью, часа в четыре, в магазин. На такси, в масках. Покупают сразу на 1,5-2 недели еды. Работают из дома, на удаленке.
Нас ведь не много в Новосибирске, всего полтора миллиона! Это не тесная Москва. У нас остановить инфекцию очень просто. А они [пациенты] поступают и поступают».
Юлия Табакаева, врач-инфекционист инфекционной больницы №1:
«Тот, кто не учился 8 лет в медуниверситете, кто не видел ни одного больного [коронавирусом], он не поймет, что это [за болезнь], и с чем мы имеем дело.
Почему у нас сейчас столько людей в приемном покое [инфекционной больницы]? Первое звено у нас [в системе здравоохранения] — поликлиника. Почему-то люди в панике забывают про поликлинику. Они едут сразу к нам.
Человек сам себе ставит диагноз [коронавирус], он руководствуется своими мыслями, публикациями в соцсетях и требует сделать ему анализ. Я не отношусь к этому негативно. Я [когда человек приезжает в инфекционную больницу] объясняю: есть болезнь, есть симптомы, вы под них не подходите. Когда, например, человек приходит и говорит, что соседка его бабушки куда-то выезжала, и я решил вот [на всякий случай сделать тест].
Если возникает такая ситуация, начинаешь объяснять, по полочкам раскладывать. Люди задумываются, успокаиваются. Если есть симптомы, клиническая картина, контакты какие-то возможные с инфицированными, мы, конечно, берем мазок».
Ирина Надточий, медсестра инфекционной больницы №1:
«Что делает медсестра? Принимает, оформляет, в палаты размещает, лечит. Врач назначает [препараты, процедуры], а мы лечим.
Мои родители об этом не знают [что я работаю с пациентами инфицированными коронавирусом]. Они знают только, что я работаю в инфекционной больнице, и все. Им [больше] не надо знать. Я уже почти 10 лет работаю. Мама переживает, а папа нет. Он уверен, что я все строго по инструкции делаю. Мы ведь соблюдаем санэпидрежим, значит все будет хорошо.
Мужу я сразу сказала, что работаю в инфекционном стационаре, ему этого достаточно. А инфекций у нас очень много [в любое время ]. Это работа! Я пришла со смены, устала. Он меня кофе напоил, спать положил. Мы о работе дома не разговариваем».
Фото: Вера Сальницкая
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