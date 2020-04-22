Чтобы помогать, не нужен костюм супергероя: в Новосибирске стартует конкурс для волонтеров

Участвовать в конкурсе «Чтобы помогать, не нужен костюм супергероя» могут добровольцы, лидеры, руководители и представители добровольческих некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих групп в возрасте от 14 лет. Подать заявку можно до 31 мая на сайте АИС «Молодежь России».

Пятнадцать финалистов примут участие в тематической фотосессии. Их фотографии и личные истории о волонерстве разместят на наружной рекламе в Новосибирске и районах области.