Ольга Гребенюк, основатель и собственник торговых марок Marmalato, LUKSE: «Сейчас важно мобилизовать свои силы, посмотреть по сторонам, решиться на оптимизацию и изменения»

Есть стандартные антикризисные советы. Безусловно, важно максимально сокращать расходы, поэтому мы перевели все финансовые вопросы в ручное управление, каждый раз спрашивая себя, действительно ли те или иные траты столь необходимы, ведь подушки безопасности может надолго не хватить. К сожалению, сейчас приходится пересматривать отношения с контрагентами — договариваться о скидках, рассрочках и отсрочках. Конечно, в условиях новой реальности мы вынуждены принимать не самые «популярные» решения, но это позволит сохранить бизнес и рабочие места в будущем, ведь если не затянуть пояса сегодня, завтра наши сотрудники просто останутся без работы. К тому же правительственная поддержка сейчас достаточно мала, и у каждого из нас назревает серьезный конфликт с арендодателями, банками. Поэтому все мы должны идти навстречу друг другу, так как все стороны заинтересованы в сохранении бизнеса, ведь если ты, как контрагент, получишь от меня последние деньги сегодня, то в дальнейшем просто потеряешь меня, как партнера. И переговоры могут полностью изменить ситуацию.

Желаю всем не унывать, искать новые возможности и альтернативные пути, не зацикливаться на том, что было раньше, и пересмотреть свой взгляд на бизнес. Кому-то, возможно, придется начать с нуля, но теряя одно, приобретаешь что-то другое. Не грустите, а пользуйтесь случаем и совершите переворот!.