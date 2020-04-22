Принять участие в патриотической акции «Сад Памяти» можно будет дистанционно

Акция «Сад Памяти» изначально задумана как способ сохранения коллективной памяти, истории страны и истории каждой семьи, которую затронула Великая отечественная война. В этом году организаторы предлагают поучаствовать в ней онлайн — вспомнить героев в кругу семьи и поделиться историями и фотографиями о них в социальных сетях с хэштегом #СадПамятиДома. На сайте акции можно будет отметить геолокацию, на которой вы собираетесь посадить дерево, когда это будет возможно. Те, кто самоизолировались на даче или в сельской местности, смогут сделать это на своем участке.

Акция будет проводиться в регионе с конца апреля и в обычном формате, но со строгим соблюдением всех мер безопасности. Деревья будут высаживаться участниками на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга в группах не более двух человек. Представителей старшего поколения, ветеранов и несовершеннолетних организаторы акции на территории Новосибирской области просят отложить участие — памятные посадки запланированы еще и на осень.