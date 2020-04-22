СМС о штрафе за нарушение самоизоляции: как не попасться на удочку мошенников

Мошенники присылают свои жертвам смс, в которых говорится, что геолокация подтвердила нарушение режима самоизоляции. Получателю сообщения предлагается оплатить штраф в течение 24 часов с момента получения на указанный номер телефона через терминал оплаты. В случае, если сумма не будет переведена, мошенники угрожают возбуждением уголовного дела «по статье 236 УК РФ».

В полиции подтвердили, что таким образом никому штрафы не выписывают. Сотрудники внутренних органов должны лично подойти к потенциальному нарушителю на улице, уточнить цель, в случае, если причина не является уважительной, составить протокол. Решение о штрафе в каждом конкретном случае будет принимать суд, гражданина обязательно уведомят о времени и месте рассмотрения его административного правонарушения.