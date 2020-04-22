В правительстве региона рассказали, как поддерживают новосибирский бизнес

И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников объяснил:

«В первую очередь помощь получат наиболее пострадавшие отрасли, в работе которых задействовано не менее 57 тысяч жителей области. Это предприятия, работающие в сфере предоставления авиационных услуг, организации культуры, физкультуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, допобразования, проведения конференций и выставочной деятельности, а также предоставляющие бытовые, стоматологические услуги».

Основные меры господдержки бизнеса — перенос сроков уплаты налогов, дополнительная отсрочка, либо рассрочка по налогам при условии снижения доходов предприятий и наличия у них убытков за начало 2020 года; перенос сроков уплаты страховых взносов и их снижение с 30 до 15% в пенсионном, обязательном медицинском, социальном страховании. Решетников объяснил, что по всем этим мерам поддержка действует автоматически, специально за ней обращаться не нужно.

Он также уточнил, что для аренды коммерческой недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности, действует отсрочка арендной платы. Коммунальные платежи придется продолжать оплачивать.