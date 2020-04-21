Акцию «Бессмертный полк» перенесли. Помочь живущим ветеранам можно, поучаствовав в другой

Все, что нужно сделать — купить значок с символом памяти о павших героях и благодарности ветеранам.

Средства от реализации символа всероссийской акции – значка «Красная гвоздика» будут направлены на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. Значки акции будут распространяться через сетевые магазины. Все средства от продажи значков идут на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий.



Власти сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» переносится. Шествие планируется провести до конца года.