Благотворительный фонд «Память поколений» пятый год проводит акцию «Красная гвоздика».
Акцию «Бессмертный полк» перенесли. Помочь живущим ветеранам можно, поучаствовав в другой
Все, что нужно сделать — купить значок с символом памяти о павших героях и благодарности ветеранам.
Средства от реализации символа всероссийской акции – значка «Красная гвоздика» будут направлены на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. Значки акции будут распространяться через сетевые магазины. Все средства от продажи значков идут на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий.
Власти сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» переносится. Шествие планируется провести до конца года.
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