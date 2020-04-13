Как полиция проверяет прохожих на улицах Новосибирска, и кому могут выписать штраф?

Сотрудники полиции обязательно должны представиться во время проверки документов, иметь нагрудный знак с номером и объяснить, что именно нарушает человек. Если составлен протокол о нарушении режима самоизоляции, гражданину должны вручить его копию и сообщить время и место, куда он должен прибыть в суд для рассмотрения дела. Статья, которая вменяется в данном случае с 1 апреля — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Штрафы по ней составляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам — 10–50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 30–50 тысяч рублей, юридическим лицам — 100–300 тысяч рублей.

Горожан, которые находятся в самоизоляции по медицинским наблюдением, задерживают и штрафуют по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Им придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.

Если вы вышли в продуктовый магазин, аптеку, вынести мусор или погулять с собакой, нужно взять с собой паспорт — сотрудники полиции проверяют, насколько далеко вы от дома, изучая прописку. Работающим нужно носить с собой справку от работодателя.