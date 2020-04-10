Новая неделя: что изменится в жизни Новосибирска с 13 апреля

С 6 апреля работу возобновили более двух тысяч компаний, и вышли на работу около ста тысяч людей. За выходные власти обещали подготовить решения по другим сферам и продолжить поддерживать виды бизнеса, сотрудники которых пока находятся на самоизоляции. В первую очередь, помочь обещали сфере общественного питания.

Ученики новосибирских школ остаются на дистанционном обучении, но сельским школам разрешено возобновить очные уроки.

Губернатор попросил жителей продолжать соблюдать режим самоизоляции и рассказал, что в городе начали дезинфицировать остановки общественного транспорта, переходы, территории у магазинов. Коснулся Травников и предстоящих религиозных праздников: «Несмотря на действующий режим самоизоляции, конечно, ни у кого не поднимется рука не допускать и наказывать прихожан и верующих, если они намерены посещать храм. Тем не менее, я хотел попросить жителей помнить об опасности коронавируса и следовать рекомендациям властей и Патриарха Кирилла. Он призвал всех верующих воздержаться от посещения храма. Я также прошу это сделать и молиться дома».