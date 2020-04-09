Еще пять за сутки: общее количество заразившихся коронавирусом в Новосибирске достигло восемнадцати

Как сообщил оперативный штаб,пациенты — две женщины и трое мужчин. Женщины — члены семьи пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Один из мужчин был в Таиланде, второй недавно вернулся из Турции через Москву, третий прилетел из Москвы. Круг их контактов установлен, включая пассажиров рейсов, которыми прибыли в Новосибирск пациенты. Специалисты Роспотребнадзора, полиция и медики связываются со всеми, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.