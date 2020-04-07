Роза Александровна скончалась 6 апреля, ей было восемьдесят три года.
Ушла из жизни известная новосибирская журналистка Роза Литвиненко
После учебы в Москве и Ленинграде Роза Александровна начада работу на новосибирском телевидении в 1960 году и прошла путь от ассистента режиссера до старшего редактора кинопрограмм. Самая известная авторская программа Литвиненко «Кино и зритель» выходила в эфир ГТРК «Новосибирск» более сорока лет. Ее гостями были Эльдар Рязанов, Андрей Миронов, Ролан Быков и многие другие.
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