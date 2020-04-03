Андрей Травников рассказал, сколько жители Новосибирска будут сидеть дома

На брифинге с журналистами 3 апреля губернатор Новосибирской области объявил, что промышленные и строительные предприятия могут начать работу с 6 апреля по решению руководителей компаний. «Глава государства обратился к главам регионов с просьбой подойти разумно и найти взвешенные решения. Сегодня проходили тщательные консультации. Мы принимаем следующее решение — при условии, если руководители промышленных предприятий и строительных компаний готовы взять на себя выполнение полного комплекса защитных мер, то с понедельника 6 апреля на территории Новосибирской области разрешается работа промышленным предприятиям и компаниям строительного комплекса», — сказал Андрей Травников.

Предприятия в сфере торговли, услуг, деятельность которых была приостановлена с 30 марта, ее не возобновят — им работать все еще запрещено.

За самоизоляцией жителей будут строго следить, губернатор пообещал, что будут приняты меры в случае массовых нарушений.