25 марта Президент официально заявил, что рабочая неделя с 30 марта будет выходной.
Указ Путина о неделе карантина: разбираемся, кому работать, а кому нет
Согласно указу, нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля будут с сохранением заработной платы. Это не распространяется на работников:
- непрерывно действующих организаций;
- медицинских и аптечных организаций;
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
В ограниченном составе рекомендуется работать:
- Федеральным органам государственной власти;
- Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления;
- Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.