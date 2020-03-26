Указ Путина о неделе карантина: разбираемся, кому работать, а кому нет

Согласно указу, нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля будут с сохранением заработной платы. Это не распространяется на работников:

непрерывно действующих организаций;

медицинских и аптечных организаций;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

В ограниченном составе рекомендуется работать: