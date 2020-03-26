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Указ Путина о неделе карантина: разбираемся, кому работать, а кому нет

25 марта Президент официально заявил, что рабочая неделя с 30 марта будет выходной.

Согласно указу, нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля будут с сохранением заработной платы. Это не распространяется на работников:

  • непрерывно действующих организаций;
  • медицинских и аптечных организаций;
  • организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
  • организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

В ограниченном составе рекомендуется работать:

  • Федеральным органам государственной власти;
  • Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления;
  • Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации.

 

Лидия Осинцева ,
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