Хоккейная «Сибирь» приняла участие в фотосессии с бездомными щенками

Клуб поделился кадрами с фотосессии в своей группе Вконтакте. «Вчера у нас в гостях были Саша, Трикси, Шейла, Крош, Круз и другие щенки Первого городского приюта. Смотрите, какие они прекрасные и милые! А вы можете с ними познакомиться лично и приютить!», — прокомментировали в «Сибири». В съемке приняли участие главный тренер команды Николай Заварухин и хоккеисты Александр Шаров, Микаэль Руохомаа, Евгений Чесалин, Александр Торченюк и Алексей Красиков. Выставка-раздача животных из приюта пройдет 22 декабря с 12 до 17 часов в торговом центре «Сибирский молл».