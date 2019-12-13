Новосибирский фильм об усыновлении растрогал зрителей «Победы»

Короткометражка «Сын» стала восьмой совместной работой кинокомпании LBL Production и общественной организации «День аиста». Премьера прошла 9 декабря в кинотеатре «Победа». Александру Вострухину помогли войти в роль собственные тяжелые отношения с отцом, похожая боль от расставания и мысли о возможном воссоединении. «Мы это делаем, потому что верим, что эти фильмы изменяют мир вокруг нас. «Сын» помогает найти ответ на вопрос, как работать с правдой усыновления, как с этим жить: и детям, и усыновителям. Это рабочий материал для «Дня аиста», учебное кино» — считает Павел Меняйло, режиссер и директор LBL Production.

Волонтеры и усыновители Дня аиста помогают покинутым детям найти новую семью и обрести в ней счастье вместе с новыми мамой и папой, делятся опытом с другими усыновителями. Фильмы в том числе привлекают внимание благотворителей. Познакомиться с премьерой и другими фильмами проекта можно по ссылке.