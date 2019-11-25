Cбор средств на проект «Как дома: в Ояше» от универмага LUKSE и детского благотворительного фонда «Солнечный Город» завершен

Всего собрано 1 млн. 510 тысяч рублей. Средства будут потрачены на создание трех трудовых мастерских в Ояшинском интернате, в которых дети смогут учиться новому, приобретая важные для взрослой жизни навыки и умения. Поскольку денег было собрано даже больше, чем нужно, на оставшиеся приобретут специализированные игровые и развивающие элементы, чтобы помочь создать в группах атмосферу, похожую на домашнюю. Дети должны жить в комнатах, где игрушки на полу или в зоне досягаемости, где зеркало висит на уровне детских глаз, а не как для взрослых, где можно сидеть на мягких креслах-грушах и читать сказки.

Полный финансовый отчет, а также истории создания мастерских и покупки оборудования в «семейные группы» будут опубликваны на сайтах «LUKSE Добро» (lukse-dobro.ru) и фонда «Солнечный Город» (sgdeti.ru). Организаторы благодарны Полине Гагариной и всей ее команде за участие в проекте и поддержку!

В магазинах еще осталось небольшое количество футболок в рамках коллаборации с Полиной Гагариной, так что еще есть возможность их приобрести и поучаствовать в акции. Все деньги с продажи также пойдут на закупку элементов в группы.

Универмаг LUKSE

ул. Серебренниковская, 31