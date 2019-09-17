Новосибирский завод будет выпускать аппараты для онкотерапии
Оборудование будут использовать для лечения новообразований при помощи сфокусированного ультразвука.
Производство изделий планируется развернуть на Новосибирском приборостроительном заводе, проект уже поддержало правительство региона. Аппарат планируют применять, главным образом, для лечения новообразований молочной и щитовидной желез — он будет воздействовать на пораженные органы через кожу. Комплекс состоит из силового электронного модуля, медицинской стойки с монитором и панелью управления, роботизированного манипулятора, ультразвукового блока и кресла для пациента. Серийное производство планируют запустить в 2021 году, заводские испытания начнут в этом году, клинические — в 2020.
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