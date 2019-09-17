Новосибирский завод будет выпускать аппараты для онкотерапии

Производство изделий планируется развернуть на Новосибирском приборостроительном заводе, проект уже поддержало правительство региона. Аппарат планируют применять, главным образом, для лечения новообразований молочной и щитовидной желез — он будет воздействовать на пораженные органы через кожу. Комплекс состоит из силового электронного модуля, медицинской стойки с монитором и панелью управления, роботизированного манипулятора, ультразвукового блока и кресла для пациента. Серийное производство планируют запустить в 2021 году, заводские испытания начнут в этом году, клинические — в 2020.