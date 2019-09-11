Глухой программист НГТУ НЭТИ обучил систему переводить жесты на русский язык и управлять компьютером без помощи мыши

Для автора разработки русский жестовый язык (РЖЯ) — родной, Алексей не слышит с детства. Целеустремленность и математические способности помогли Алексею Приходько не только получить высшее образование в НГТУ НЭТИ и стать одним из самых успешных аспирантов университета, но и пройти стажировку в Германии по приглашению Гамбургского университета, одержать победу на хакатоне федерального проекта «Россия — страна возможностей», получить грант фонда Владимира Потанина, а также выступить в роли спикера на IT-конференции в Мюнхене и разработать прототип компьютерного переводчика РЖЯ. «Я — исполнитель, я же — и разработчик. Представьте, если бы я занимался пианино, я не смог бы ремонтировать его, настраивать, потому что я его не слышу. То же самое и человек, который не знает жестового языка. Технически ему очень сложно работать над этим, потому что он не может учитывать всю специфику этой лингвистики», — объяснил программист.

Основная функция программы, над которой работает Алексей, — перевод. Система работает по аналогии с мозгом человека. При помощи камеры программа распознает картинку и фиксирует жесты, изображение переводит в модели и обрабатывает внутри системы, сопоставляя их с данными в нейронной сети, после чего компьютер выводит на монитор уже соответствующий жестам перевод. Помимо встроенной функции переводчика система способна управлять компьютером при помощи жестов. Движениями рук можно настроить громкость, яркость и управлять курсором на экране без помощи мыши.