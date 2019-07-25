Новосибирские ученые нашли способ победить ожирение

Ее разработали специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Они обнаружили, что отдельные гены могут влиять на на индекс массы тела и на то, быстро ли наступает чувство сытости, будет ли человек склонен к перееданию.С помощью панели врачи и диетологи смогут составлять эффективные индивидуальные рекомендации для пациентов, которым нужна корректировка веса. По словам создателей, их изобретение будет совершенствоваться и модифицироваться, несмотря на проблемы с финансированием.