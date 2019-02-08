Жители Новосибирской области бесплатно получат уникальные протезы

Эти протезы служат вдвое дольше обычных, а значит, больным будет реже требоваться повторная операция. Директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области Елена Ягнюкова рассказала: «В 2019 году в программу обязательного медицинского страхования в Новосибирской области будут введены дополнительные методы высокотехнологичной помощи. Мы планируем, что с учетом этих методов объем оказываемой высокотехнологичной помощи в регионе вырастет до девяти тысяч случаев». Также она поделилась, что объем средств в этом сегменте обязательного страхования на текущий год увеличен на четыреста миллионов рублей и составит полтора миллиарда. На сегодняшний день, Россия — единственная страна, где освоена технология производства коленного сустава на основе керамики.