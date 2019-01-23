Хирурги клиники Мешалкина провели уникальную операцию на детском сердце
Специалисты заменили поражённый аортальный клапан пятилетнему пациенту по приглашению кардиохирургов Казахстана.
Процедура, которую провели хирурги под руководством директора Центра Мешалкина, академика РАН Александра Михайловича Караськова, называется «процедура Росса». Диагноз «врожденный порок сердца» поставили пятилетнему Владиславу в 2016 году, он находился под наблюдением специалистов кардиохирургического отделения Национального научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова в Алма-Ате. Пораженный клапан заменили аутографтом, собственным клапаном лёгочной артерии пациента. Как объяснили специалисты, имплантация механического протеза повлияла бы на качество жизни ребенка: он был бы ограничен в физической активности, нуждался бы в пожизненной антикоагулянтной терапии. Сейчас Владислав уже переведен из реанимации в стационар.
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