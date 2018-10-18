Шестьдесят лет спустя: в НГТУ встретятся первые выпускники

19 октября у входа в первый корпус НГТУ соберутся выпускники 1958 года.



Мероприятие начнется в 13:45 в кабинете ректора — старые друзья встретятся с первым проректором НГТУ Г. И. Расторгуевым и директором Ассоциации выпускников НГТУ—НЭТИ В. Б. Пономаревым. Выпускники получат подарки, а затем соберутся на обед, полный воспоминаний в кафе «Под яблоком Ньютона». Среди участиков встречи Элеонора Петровна Швецова (РТФ), Ирина Александровна Ворсина (РТФ), Ванда Александровна Ракитская (РТФ), Виктор Михайлович Петров (РТФ) — доктор техн. наук, сотрудник ИЯФ СО РАН, Яков Файвишевич Лиденгольц (ЭМФ) — доктор техн. наук, ныне живет в Израиле, Людмила Александровна Черняева (ЭМФ) и другие.