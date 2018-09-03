НГУ установил новый монумент для фото

Площадку перед главным корпусом украсила большая буква N со звездочкой.

Это место популярно у жителей и гостей Академгородка, поэтому руководство универститета приняло решение установить там свой логотип. Он используется НГУ с 2016 года: буква N символизирует одновременно Новосибирск и Север, а также азот, являющийся основой воздуха, которым мы дышим. Астериск также указывает на несколько вещей — это и снег, и примечание, знак которого постоянно используется в научных работах. Новый монумент в ширину — два с половиной метра, а в высоту - суть более одного, руководство НГУ пообещало, что, благодаря подсветке, рядом с ним можно будет фотографироваться даже ночью.

Фото: @anblazhko