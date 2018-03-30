НГТУ и Академпарк будут вместе создавать инновации

Новосибирский государственный технический университет и Академпарк подписали соглашение о сотрудничестве.

Главная его цель — создание системы коммерциализации разработок резидентов Технопарка и молодых ученых НГТУ. В работу будет включен и студенческий бизнес-инкубатор НГТУ «Гараж». «Я вижу, что многие инноваторы, которые работают здесь, уже имеют опыт сотрудничества с Академпарком, что сотрудничество уже фактически идет. Важно, что мы подписываем не просто рамочное соглашение, а конкретный план совместных мероприятий», – сказал генеральный директор Технопарка Владимир Никонов во время церемонии подписания. Первые результаты сотрудничества можно будет увидеть уже в августе на осенней сессии бизнес-ускорителя А: Старт: там будут представлены стартапы студентов и преподавателей НГТУ. Опорный университет Новосибирской области уже может похвастаться инновационными разработками: ему принадлежит идея сверхпрочных тазобедренных протезов из керамики, которые сейчас используются в медицине, а зимой сотрудники вуза испытали первый в мире полностью алюминиевый двигатель внутреннего сгорания.