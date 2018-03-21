НГТУ лишился аккредитации по девяти направлениям

Студенты, заканчивающие обучение по этим специальностям, не получат дипломы.



Руководство НГТУ подтвердило решение Рособрнадзора в соцсетях. Направления, попавшие под удар — «Экономическая безопасность», «Экономика», «Юриспруденция», «Сервис», «Туризм», «Реклама и связи с общественностью» и «Журналистика». Студентам НГТУ придется перевестись в другие учебные заведения, чтобы продолжить обучение. Основными причинами лишения аккредитации Рособрнадзор на своем сайте называет то, что программы по отдельным дисциплинам «не формируют профессиональную компетенцию», и в некоторые курсы «не входит учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». НГТУ сможет пройти проверку заново через год.