Книга о новосибирских лисах получила награду в США

«Как приручить лису» рассказывает об эксперименте по одомашниванию, который идет уже почти шестьдесят лет.



В 1959 году его начал академик Дмитрий Беляев — целью исследования было показать, как исторически происходил процесс доместикации животных. Сотрудник новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН Людмила Трут в соавторстве с Ли Дугаткиным работала над книгой об эксперименте, который продолжается по сей день, с 2012 года. Американская ассоциация содействия развитию науки, издающая журнал Science, признала ее лучшим научно-популярным изданием этого года — работа биологов по выведению добрых лис широко известна в академических кругах, но теперь ее суть раскрыта и для широкой публики.