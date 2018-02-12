«Медвежатник» открыл древний сундук в Краеведческом музее

Специалисты музея разгадали тайну железного ящика, хранившегося там с 1985 года.



Никто не может вспомнить, как именно старый сундук без ключа оказался в Краеведческом — по одной из версий, его принес житель Ленинграда, присланный в Новосибирск в эвакуацию. Сотрудники решили, что ценности предмет не представляет, датировали его концом девятнадцатого века и выставляли в закрытом виде, пока в прошлом году один из них случайно не нашел в интернете фото похожего из португальского музея. Выяснилось, что такие сундуки делали в Европе в 16-18 веках и использовали в качестве хранилищ на кораблях Непобедимой Армады. Чтобы не повредить сложный запорный механизм, скрытый под тяжелой крышкой, сотрудникам музея пришлось прибегнуть к помощи специалиста. У него ушло около десяти часов на то, чтобы открыть сундук, который оказался пустым. Всего в мире существует не более ста подобных экземпляров, сейчас сотрудники Краеведческого музея планируют попытаться восстановить путь загадочного ящика в Новосибирск.