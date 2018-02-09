Новосибирские учёные обнаружили новое средство от герпеса

Манжетка обыкновенная может лечь в основу новых противовирусных препаратов.



Это растение в больших количествах растет в Сибири, экстракт из ее корней помогает при эпилепсии, диабете и различных кожных заболеваниях. Как выяснили ученые, препараты на основе манжетки хорошо помогают в борьбе с простым герпесом первого и второго типов, подавляя его на ранних стадиях. Как сообщило издание «наука в Сибири», сейчас продолжается работа по выделению конкретных активных веществ, которые проявляют этот эффект наиболее сильно. В народной медицине манжетка активно используется как вяжущее и ранозаживляющее средство.