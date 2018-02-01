Под Новосибирском откроется новое производство лекарств

В биофармацевтическое предприятие вложат около двух миллиардов рублей — на его базе ожидается производство новых лекарств для лечения рака и инфекционных заболеваний.

Новый проект планируют запустить на территории наукограда Кольцово. В финансировании предприятия будет принимать участие не только государство, но и частый сектор — руководство Новосибирской области объявило, что планирует привлекать сторонних инвесторов. В выводе новых лекарственных продуктов на рынок будет принимать участие один из крупнейших холдингов «Фармэко», совместно с которым организовано предприятие «Фабрика полимеров».